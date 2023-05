Milionária, Anitta revela que não sabe valor da fortuna

Cantora internacionalmente conhecida, Anitta tem visto sua carreira aumentar ainda mais depois que se mudou de vez para Miami, nos Estados Unidos. Convidada do podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, a poderosa conversou sobre a vida pessoal e a vida artística.

Em bate-papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Anitta comentou que é uma pessoa que não gosta de gastar o dinheiro suado com besteira, nem com coisas muito caras.

Durante uma viagem para Amsterdam, a poderosa ficou sem saber se estava com dinheiro ainda, já que gastou mais do que o esperado. Sobre a fortuna, a famosa de Honório Gurgel revelou que prefere não saber quanto tem na conta.

"Liguei para o meu irmão e falei 'Eu tenho dinheiro? Estou gastando muito?'. Eu não faço ideia de quanto dinheiro tenho e nem quero saber. Só gasto dinheiro com algo que, ou vai me dar retorno na minha carreira, ou viagem eu gasto, de resto eu fico 'muito caro, tira'", disse.

A revista Forbes, há alguns meses, fez uma estimativa de que Anitta teria, estimadamente, cerca de R$ 550 milhões, ganhados em shows, empresas e diversos contratos publicitários fechados durante os anos de carreira.