Militantes do PDT, PSD, DEM, PT, Novo e Livre fazem ato contra Bolsonaro em Salvador; fotos

Integrantes dos partidos PDT, PSD, DEM, PT, Novo e Livre realizaram na manhã deste domingo (12) um ato pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Salvador. Usando bandeiras de diversos partidos e um carro de som, eles iniciam o protesto por volta das 10h30, no Farol da Barra. O ato, segundo os manifestantes, foi em apoio aos protestos convocados para este domingo em outros estados do Brasil em articulação conjunta de partidos do centro, de esquerda e do MBL - Movimento Brasil Livre.

Além da saída do atual presidente, manifestantes pediram uma terceira via para as eleições presidenciais de 2022. "O país já não aguenta mais. Tantas morte pela covid, tudo está caro, sem falar nos escândalos em seu governo. Ele está omisso em tudo. Estamos aqui porque queremos não só a saída, como também uma terceira via na próxima eleição", declarou o empresário Francisco Sampaio, 63.

Participantes do ato se consentaram em frente ao Farol da Barra e, após vários discursos, dispersaram. "A gente quer 'Fora Bolsonaro' em todos os aspectos. Ele já provou que não tem capacidade para gerir esse país. Ele mesmo se detona", disse o estudante Aldo Queirós, 19.

Veja fotos do ato: