Milton Gonçalves processa Paulo Betti por racismo

Os atores Milton Gonçalves, 85 anos, e Jorge Coutinho, 85, estão processando o ator Paulo Betti, 66, por racismo. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Betti faz parte de uma chapa que concorre contra Milton e Jorge no próximo pleito pela presidência do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, do qual Coutinho e Gonçalves atualmente são presidente e diretor geral, respectivamente.

Os três atores estão no grupo de WhatsApp chamado “Profissão Artistas”. No dia 16 de abril, Betti publicou que “a atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra com Jorge Coutinho e o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas”.

Para a defesa de Milton e Jorge, publicada nos autos do processo que a Folha teve acesso, as falas de Betti possuem “ambiguidade e dubiedade”, denotam interpretação imprópria e infeliz, fazendo distinção entre negros e brancos, e são “insinuações evidentemente maledicentes.”

Milton e Jorge querem que Betti responda: que complicador seria o levantado por Betti diante o fato de Milton e Jorge terem forte representação negra? O que poderia “confundir as coisas”? Que coisas seriam essas? Que luta seria essa?

“Embora não reste dúvidas quanto à hostilidade das palavras prolatadas por Betti, há real possibilidade de se aferir a prática de crime de injúria preconceituosa, dependendo do que declarar o interpelado”, diz a petição inicial, segundo a publicação.

O juiz do caso, Daniel Werneck Cotta, determinou que Betti apresente sua defesa em até 15 dias. Caso condenado, Betti pode pegar de um a três anos de prisão, mais multa.

Ao lado de Betti, a chapa 2 tem Tonico Pereira, Zeze Polessa e Júlia Lemmettz.