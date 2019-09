Milton Nascimento fará show em novembro em Salvador

O cantor e compositor mineiro Milton Nascimento traz para Salvador o show da sua turnê Clube da Esquina, que acontece no fim de novembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos para a apresentação começam a ser vendidos nesta terça (3).

Fazendo referência ao álbum homônimo lançado em 1972, quando Milton foi um dos principais nomes da produção coletiva, o show reúne canções que também estão presentes na segunda versão do disco.

“A turnê Clube da Esquina pretende trazer ao público um resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns, com maior foco no primeiro disco. Inclusive, músicas que o público nunca escutou ao vivo. Tenho certeza de que este será o meu projeto mais especial em todos estes anos”, afirmou o cantor.

A apresentação na Concha, que acontece em 24 de novembro, tem ingressos a R$ 120 | R$ 60 (plateia) e R$ 240 | R$ 120 (camatote) e estão à venda na bilheteria do teatro, SAC´s Barra e Bela Vista e no site do Ingresso Rápido.

Milton Nascimento - Turnê Clube da Esquina

O quê: Show de Milton Nascimento na Concha Acústica

Quando: 24 de novembro, domingo, às 17h30 (abertura dos portões)

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Ingressos: R$ 240 | R$120 (camarote) / R$ 120 | 60 (plateia)

Venda: Site Ingresso Rápido, bilheteria do Teatro Castro Alves e SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista