Minas Gerais: mulher morre ao bater o queixo em taça de cristal na saída de piscina

Uma mulher de 41 anos morreu após bater o queixo em uma taça de cristal no último sábado (18) em Caratinga (MG). Segundo o portal Terra, o acidente provocou um corte profundo no pescoço da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo testemunhas, a mulher identificada como Ana Paula Guimarães Santos passava o carnaval com o marido, as filhas e amigos em um sítio quando o acidente aconteceu. Ela saia da piscina com uma taça de cristal na mão. Ao se apoiar para subir, a taça teria quebrado e os estilhaços foram em direção ao pescoço.

Ana Paula chegou a ser levada ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas não resistiu e chegou sem vida à unidade médica.

A vítima e sua família sempre passavam o carnaval no sítio. As testemunhas dizem que todos os outros presentes usavam taças de plástico e a mulher era a única com uma de cristal.