Mineiro preso com carne humana na mala será extraditado para Holanda, afirma polícia

O mineiro Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, suspeito de ter matado o brasileiro Alan Lopes, de 21, será extraditado para a Holanda ainda esta semana, segundo a polícia de Amsterdã.

A extradição do brasileiro, está sob custódia de autoridades portuguesas, atrasou e ainda não há uma data exata para a chegada do suspeito no país europeu, segundo o g1.

No dia 27 de fevereiro, Begoleã foi preso no Aeroporto Internacional de Lisboa, após os documentos que portava, serem identificados como falsos. Na bagagem, ele levava carne de origem humana. O laudo de Portugal ainda não conseguiu identificar a identidade da carne, mas negou que tenha sido de Alan Lopes, de 21 anos, amigo do suspeito.

O jovem era açougueiro e vivia com a família na Holanda. Ele foi acusado, por Begoleã, de ser canibal. Com isso, o mineiro suspeito teria matado o amigo após Alan tentar "pegá-lo" para matar. A polícia de Holanda fez a perícia da carne encontrada na casa da vítima e atestou que era de origem animal.