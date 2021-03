Mineiro tem 5ª rodada mantida, mas pode parar na próxima semana

O Campeonato Mineiro terá a quinta rodada realizada entre a próxima quinta-feira (18) e o domingo (21). Nesta terça-feira (16), em reunião entre representantes do governo estadual e da Federação Mineira de Futebol (FMF) ficou definido que um novo encontro, na segunda (22), definirá se o torneio poderá ter sequência.

A indicação nesse momento, porém, é de que todos os eventos esportivos não aconteçam a partir da próxima segunda, por um período de duas semanas.

A realização da quinta rodada se dará, assim, durante a "Onda Roxa" do Plano Minas Consciente, para evitar a propagação do coronavírus. Mas o veto a competições entre times de outros estados nesse período está mantido - estavam agendados compromissos da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista para os próximos dias.

"O Governo de Minas informa que eventos esportivos, ainda que sem público e com transmissão televisiva, serão suspensos no estado em razão da onda roxa a partir da próxima segunda-feira (22/3). Os jogos do Campeonato Mineiro de Futebol e da SuperLiga de Vôlei programados até o próximo domingo (21/3) serão realizados respeitando protocolos de segurança no período diurno, em horários que permitam o deslocamento de profissionais antes das 20h, período em que se inicia a restrição de circulação de pessoas", anunciou o governo estadual em nota oficial.

A restrição de horários provocou mudanças na tabela da quinta rodada do Campeonato Mineiro. Agendada para a próxima sexta-feira, a partida entre Coimbra e Atlético foi antecipada para as 17h30, no Mineirão. Mas o clássico América x Cruzeiro foi mantido às 16 horas do domingo, no Independência.

"Para manter o alinhamento e seguir as orientações das autoridades de saúde de maneira criteriosa e rigorosa, como tem sido feito desde o retorno do futebol, deverá ser realizada nova reunião na próxima segunda, 22 de março, para que o Governo de MG atualize as orientações sobre o andamento do futebol no estado", afirmou a FMF.

Superliga

As versões feminina e masculina da Superliga têm quatro jogos agendados para os próximos dias em Minas Gerais. Nesta quarta, o Cruzeiro recebe o Itapetininga, em Contagem, pela masculina, com o Minas enfrentando o Brasília, pela feminina, em Belo Horizonte. Na quinta, os jogos serão: América-MG/Montes Claros x Taubaté (masculina, em Montes Claros) e Praia Clube x São Paulo/Barueri (feminina, em Uberlândia).

"No caso da Superliga, foi permitida a participação de jogos com times de outros estados, já que as delegações já se encontram todas nos municípios onde os eventos serão realizados", justificou o governo estadual.