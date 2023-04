Mineração com responsabilidade socioambiental

“Lump” ou Granulado é o produto de minério de ferro “mais verde” do mercado, saindo diretamente da mina para o alto forno, dispensando processamento adicional para a produção de aço.

A Tombador Iron mineração obteve a concessão para o funcionamento da mina por intermédio da Licença de Operação (LO)expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), órgão ambiental licenciador do estado da Bahia, para a produção de granulados de hematita (minério de ferro), em 2021.

A empresa situa-se na zona rural do município de Sento Sé, distante 22 km, na direção Sudoeste da sede municipal. O empreendimento consiste em uma unidade extrativa mineral de pequeno porte, atuando na produção de granulado e finos de hematita (minério de ferro) de alto teor.

Em seu primeiro ciclo operacional concluído, a Tombador Iron vem se consolidando no mercado como produtora de granulados de alta qualidade.

Como o granulado é carga direta de alto forno, este produto reduz custos e emissões de CO2, pois deixam de ser necessários os processos associados com a aglomeração de finos.

O processo produtivo do granulado de hematita da Tombador Iron caracteriza-se por: britagem e classificação a seco.

Nas etapas de produção não há a utilização de água ou qualquer tipo de produto químico. Todo o minério é aproveitado, portanto, não existe rejeitos e nem barragem de rejeitos.O minério de ferro de alta qualidade produzido pela Tombador Iron contribui para a eficiência dos altos fornos na indústria siderúrgica e reduz a utilização do carvão. Em vista disso, tem como efeito direto a redução de emissão de poluentes, diminuindo a “pegada de carbono” do projeto.

No que se refere à interação dos produtos com o meio ambiente destacamos que o minério de ferro extraído é inerte (Classificação da ABNT) e não contaminante.

A atuação social da Tombador Iron baseia-se nas premissas de respeito, identificação, engajamento e relacionamento com a comunidade. Seus programas sociais foram desenvolvidos em apoio e parceria com o município de Sento Sé, em prol das comunidades da área de influência do empreendimento, com vistas a promover melhor integração socioeconômica local, considerando os princípios de sustentabilidade.

A execução dos programas, que possuem natureza potencializadora de impactos benéficos e mitigadora de impactos potenciais adversos, coloca o exercício da responsabilidade socioambiental no centro da esfera da gestão organizacional, aliando racionalidade econômica, preservação ambiental e cidadania, elementos fundamentais e inseparáveis do conceito de sustentabilidade.

Para que os efeitos sejam potencializados e seus objetivos efetivamente alcançados foi firmado um Termo de Convênio de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Sento Sé, instrumento balizador desta importante parceria voltada ao desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental na Área de Influência Direta do empreendimento, composta pelas comunidades de Retiro de Baixo, Tombador de Cima, Aldeia, Limoeiro, Pascoal e sede municipal de Sento Sé.

Destaques da Tombador Iron:

Operação com britagem e classificação a seco, sem barragem de rejeitos e com “pegada de carbono” reduzida;

O minério de ferro de alta qualidade possui atributos essenciais para reduzir o consumo de energia e a poluição, na produção de aço;

Granulado é o produto de minério de ferro “mais verde” do mercado - direto da mina para o alto-forno, sem processamento (“aglomeração”);

Operação com Segurança: pilar fundamental na operação de mina e no transporte rodoviário, com treinamentos regulares de segurança e campanhas de conscientização no trânsito;

Parceria com o munícipio de Sento Sé para programas sociais;



