Mineração: destaque na Bahia

O ano de 2022 foi bastante desafiador para o setor mineral. A diminuição das exportações de minério de ferro, dentre outros fatores, impactaram a mineração brasileira, que fechou o ano com queda de 26,3% no faturamento. Contudo, mesmo com essas dificuldades, a Bahia continua se destacando no cenário nacional e encerrou 2022 com crescimento de aproximadamente 7% na produção mineral comercializada, garantindo, mais uma vez, a posição de terceiro maior produtor mineral do Brasil.

Além disso, as perspectivas para 2023 são excelentes. A previsão é que, neste ano, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) confirme a descoberta de uma grande província mineral no Estado da Bahia, no extremo Norte do estado, abrangendo as cidades de Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes e Remanso. Estima-se, que a área possa chegar a mais de 100 km de extensão e tenha potencial para níquel, cobre, cobalto, ouro, prata e outros bens minerais. A descoberta é fruto do importante e extenso trabalho desenvolvido na pesquisa mineral da CBPM garantindo ainda mais sucesso para a mineração da Bahia, que com essa descoberta poderá vir a ser a segunda colocada na produção mineral do Brasil.

Os resultados evidenciam todo o nosso trabalho. Nos últimos quatro anos, investimos mais de R$ 65 milhões em ações ligadas à pesquisa mineral para a modernização e aquisição de equipamentos, além da realização de estudos importantes para o mapeamento geológico e consequentemente para a descoberta de novas oportunidades minerais, a exemplo do Mapa Tectônico-Geocronológico do Estado da Bahia, as Cartas de Anomalias ao longo da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e o Aerolevantamento Eletromagnético, que consolidou a descoberta da Província Metalogenética do Norte do Estado da Bahia.

Os resultados, obtidos pela mineração baiana, são reflexo dos investimentos no setor. Dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) mostram que no acumulado dos últimos cinco anos (2017 a 2021), a Bahia liderou a realização de investimentos em pesquisa mineral. Foram mais de R$ 1,5 bilhões de reais (contabilizando investimentos públicos e privados). Tudo isso contribuiu para que a Bahia saísse da quinta para a terceira colocação na produção mineral brasileira. Resultado também das pesquisas realizadas nas últimas cinco décadas pela CBPM, que transformou a Bahia no estado mais bem estudado geologicamente do país, e contribuiu para produção de uma extensa variedade de substâncias minerais, pelo estado.

Outro ponto crucial para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado, é uma solução eficaz para o nosso isolamento logístico. E está confirmado: temos carga para fazer essa “revolução” logística, como comprova o estudo, encomendado pela CBPM à Fundação Dom Cabral, instituição tem uma experiência de mais de 40 anos, e que também desenvolveu o Plano Estratégico de Ferrovias para o estado de Minas Gerais.

A falta de trens é uma realidade e há bastante tempo estamos defendendo a importância desse modal para o crescimento do nosso estado e para a maior competitividade dos nossos produtos, principalmente ao integrar a ferrovia aos 11 portos e TUPs (terminais de uso privado). Com certeza todo esse trabalho e esforço irá levar a mineração baiana para uma nova etapa de modernidade e prosperidade.

Antonio Carlos Tramm é presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM)