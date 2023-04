Minérios da Bahia são estratégicos para energias renováveis e veículos elétricos

O futuro da indústria automobilística, em boa parte do mundo, está na chamada eletromobilidade. Nesse sentido, o setor da mineração, que atua como base de sustentação da sociedade moderna tem muito a contribuir, uma vez que as baterias elétricas dependem de minérios para a sua produção.

Segundo levantamento recente realizado pela consultoria AlixPartners, as vendas de carros elétricos podem chegar a 33% de participação no mercado global até 2028 e 54% até 2035. Para lidar com essa demanda crescente, as montadoras e os fornecedores têm planos para investir US$ 526 bilhões no desenvolvimento de novos veículos e baterias até 2026 - mais que o dobro do valor investido entre 2020 e 2024.

Atualmente, a Atlantic Nickel é a única empresa no Brasil a produzir o níquel sulfetado, que atende à crescente demanda mundial por níquel classe I para produção de baterias dos veículos elétricos. Depois de passar por um processo de refino, o produto está pronto para abastecer o mercado.

Toda a produção do concentrado de níquel da planta de Itagibá, na região sul da Bahia, é exportada para os mercados asiático e europeu, com predominância da China. Os embarques são realizados a partir do Porto de Ilhéus. “A indústria da mineração é que vai viabilizar que todos nós tenhamos um futuro melhor. Viver em um mundo com menos emissões de gases de efeito estufa, em um mundo onde as coisas são mais eficientes”, destaca o CEO da Appian Capital Brasil, Paulo Castellari.

Toda a produção do concentrado de níquel da planta de Itagibá, na região sul da Bahia, é exportada (Foto: Atlantic Nickel/Divulgação)

Descoberta da CBPM

Estudos realizados pela CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) no período entre 1989 e 2000 já estimavam um depósito de níquel na região de Itagibá com recursos da ordem de 40 milhões de toneladas de minério, fator que motivou o interesse da Mirabela e, posteriormente, da Atlantic Nickel, em tornar a Bahia o maior produtor deste mineral no Brasil.

“Há algum tempo, os gestores do setor minerário têm ciência de que o segmento não pode fechar os olhos para questões como o aquecimento global e para a obrigatoriedade de se produzir de forma responsável, no que diz respeito aos recursos naturais e, principalmente, no cuidado com a vida das pessoas. O uso de todo potencial da energia renovável deve fazer parte desse processo, assim como o aproveitamento de resíduos da mineração, que é considerada uma ação estratégica do ponto de vista econômico e sustentável”, defende o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm.

Importância do vanádio

O vanádio, minério do qual a Bahia é a única produtora na América Latina, também é de suma importância para a produção de baterias elétricas. A empresa responsável é a Largo Vanádio de Maracás (LVMSA), que atua no município de Maracás – em áreas igualmente descobertas pela CBPM.

Dois anos depois de ter adquirido a tecnologia para a produção de baterias de vanádio, a Largo anunciou, em janeiro de 2023, a implantação da primeira unidade do produto, na Ilha de Mallorca (Espanha). Como diferencial, além de possibilitar o armazenamento de energia produzida a partir de matrizes renováveis, como eólica e solar, a bateria se destaca também por ser totalmente reciclável.

Cobre, que é produzido pela Ero Brasil, é utilizado em condutores elétricos (Foto: Erro Brasil/Divulgação)

Outro minério importante para o desenvolvimento do mercado de eletromobilidade é o cobre, que é utilizado em condutores elétricos e tem a Bahia como um dos seus três maiores produtores no Brasil. A substância é produzida pela Ero Brasil (antiga Mineração Caraíba) nas cidades de Jaguarari, Juazeiro e Curaçá, sendo exportada para África do Sul, Canadá, China e Índia.

Da Bahia para o mundo

Em março deste ano, representantes da SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) estiveram presentes na Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), evento mais importante de prospecção mineral e de mineração do mundo, realizado em Toronto. Na ocasião, o potencial do setor na Bahia foi apresentado.

“Tenho dito que países desenvolvidos buscam novas matrizes energéticas, diante das mudanças climáticas e da pressão por medidas para conter o colapso ambiental e nós somos uma grande alternativa. É de grande importância apresentar as nossas oportunidades minerais, em particular aquelas descobertas pela CBPM”, destacou o secretário da pasta, Angelo Almeida.

O superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da SDE, Paulo Guimarães, relatou que a apresentação foi muito bem recebida pelo público presente, que elogiou o trabalho desenvolvido pela CBPM, em particular no cenário da transição energética. “O mundo precisará cada vez mais de minerais estratégicos voltados à produção de baterias para mobilidade e armazenamento de energia das fontes eólica e solar”, declarou.

Energia eólica

Já no campo dos investimentos em energias renováveis, destaque para a Ferbasa, que adquiriu, em 2018, o Complexo Eólico BW Guirapá, situado em Caetité. Com sete parques e capacidade instalada de 170 MW, o empreendimento será capaz de fornecer eletricidade limpa para a companhia a partir de 2036, quando se encerra o atual contrato de fornecimento celebrado com a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).



