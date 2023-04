Mingotti celebra chegada ao Bahia e apresenta características: 'Finalizador'

Reforço anunciado no último dia da janela de transferências, o atacante Vinicius Mingotti foi oficialmente apresentado pelo Bahia nesta quinta-feira (27). Na Fonte Nova, horas antes da partida contra o Volta Redonda, ele falou pela primeira vez como jogador tricolor.

O atleta de 23 anos chega emprestado pelo Athletico-PR. Ele vai ocupar o posto deixado por Ricardo Goulart, que decidiu se aposentar. Mingotti disputará vaga com Everaldo e Arthur Sales e aproveitou para apresentar as suas credenciais.

“Eu sou um bom finalizador e procuro achar espaços para poder finalizar da melhor maneira”, iniciou ele, antes de completar: "Eu consigo fazer as duas funções, mas prefiro ficar perto do gol, que é onde as coisas acontecem ".

Apesar de ter sido revelado pelo Athletico-PR, Vinicius estava no Operário, clube pelo qual marcou sete gols e deu quatro assistências esse ano. Na temporada passada, ele passou por Tombense e Mirassol. O melhor momento aconteceu na equipe paulista, quando ele balançou as redes sete vezes em 14 jogos e conquistou o título da Série C.

Mingotti conta que quer manter no Bahia a boa fase que conseguiu nos antigos clubes. O atacante, no entanto, sabe o tamanho do desafio que terá pela frente. Everaldo é o atual artilheiro do Esquadrão, com dez gols.

"Vou me empenhar bastante para ajudar a equipe e manter esse bom momento que consegui tanto no Mirassol quanto no Operário. Vim para disputar posição. A expectativa é boa e pretendo fazer um grande ano para ajudar o Bahia”, afirmou.

Vinicius Mingotti está integrado ao elenco do Bahia, mas ficou fora da partida contra o Volta Redonda pois já atuou na Copa do Brasil deste ano pelo Operário. A estreia do atacante pelo Esquadrão deve acontecer na próxima segunda-feira (1º), diante do Vasco, às 20h, em São Januário, pelo Brasileirão.