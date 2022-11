'Minha dor é muito grande', diz Roberto Carlos sobre Erasmo

O cantor Roberto Carlos lamentou, na noite desta terça-feira (22), a morte do amigo e parceiro musical Erasmo Carlos. Juntos desde a década de 50, Roberto e Erasmo compuseram mais de 500 canções. O Tremendão, como era conhecido, morreu aos 81 anos nesta terça-feira (22), no Rio de Janeiro.

A página oficial do artista no Instagram publicou um vídeo com fotos antigas de Erasmo e Roberto ao som da canção 'Amigo', um presente de Rei para o Tremendão durante o Especial de Fim de Ano, em 1977.

"Minha dor é muito grande. Nem sei como dizer tudo o que eu penso desse meu amigo, desse meu amigo querido, meu grande irmão, meu ídolo... Por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo o que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso esse meu irmão. É um privilégio pra mim ter um amigo assim, um irmão, por todos esses anos", disse Roberto.

"Difícil encontrar palavras pra falar desse cara... Esse cara, o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre no meu coração. Que nosso Deus de bondade o proteja e o abençoe sempre. Amém, amém amém", completou.

Segundo reportagem exibida pelo Jornal Nacional, Roberto Carlos recebeu a ligação da esposa de Erasmo, Fernanda Passos, informando que o amigo estava partindo. Ele então pediu que ela colocasse o telefone em um dos ouvidos de Erasmo para que ele pudesse se despedir. Logo depois veio a notícia da morte.

Erasmo deixa a esposa e três filhos. O velório será fechado para o público, restrito a familiares e amigos.