Minha Mãe é uma Peça 3 aborda casamento gay e maternidade

O ano de 2019 não poderia acabar sem a excêntrica Dona Hermínia voltar às telas do cinema com novas aventuras, dessa vez no filme Minha Mãe é uma Peça 3. Dirigido por Susana Garcia e com roteiro de Paulo Gustavo, que também interpreta a protagonista, a sequência vai abordar como Dona Hermínia lida com os filhos formando novas famílias. Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar com outro homem, e Marcelina (Mariana Xavier) aparece grávida.

“O filme começa com Dona Hermínia instalada na sua casa, sozinha. E mente vazia é oficina do Diabo: ela tem um piripaque, vai parar no hospital e Juliano e Marcelina chegam com as notícias da gravidez e do casamento. Ela resolve viver a vida dela, passear, curtir, mas não consegue e volta para os filhos. Só que ela vai ter que reencaixar essa novidade com a sua vida”, explica Paulo Gustavo.

Casamento homoafetivo de Juliano e gravidez de Marcelina vão movimentar a trama (Foto: Divulgação)

O ator desenvolve as histórias com base no que acontece com ele ou com sua mãe, que foi a inspiração para a personagem principal. O próprio marido, Thales Bretas, e os filhos gêmeos, Romeu e Gael, aparecem numa das cenas do longa.

“Eu tiro tudo pela minha família. Quando anunciei que estava grávido, minha mãe fez um quarto de criança na casa dela. Se deixar, ela mora aqui em casa. Quando tá sozinha, diz que tá com problema de saúde, pressão alta. Eu mando ela passear com as amigas, fazer alguma coisa. Meu pai foi morar do lado dela. Minha mãe no 901 e ele no 902. A Hermínia vai viver tudo isso”, conta.

Além da trama principal, há narrativas paralelas como a do ex-marido de Dona Hermínia, Carlos Alberto (Herson Capri), que vai morar ao lado da ex para ajudar a cuidar da sua saúde.

No início do mês, para divulgar o filme, foi liberado uma cena em que Hermínia tem dificuldade para se comunincar em inglês num restaurante em Los Angeles, local para onde viaja com a amiga Dona Lourdes (Malu Valle). Confira a cena:

Em setembro de 2019, o filme se envolveu numa polêmica depois que o ator Rodrigo Pandolfo afirmou em entrevista para a imprensa que a cena do casamento gay não teria um beijo entre os noivos. Na época, Paulo Gustavo chegou a ser acusado de ter feito censura. "A arte tem que ser livre. Eu não posso ser obrigado a escrever nada. O fato de eu não ter colocado um beijo não faz o filme menor. As pessoas que assistiram me mandam mensagens lindas dizendo o quanto o filme é importante para o momento que vivemos. O beijo seria um detalhe que eu não senti necessidade de escrever. Nem pensei em escrever, muito menos censurar uma cena que nunca foi gravada", afirma o ator.

Além de Minha Mãe é Uma Peça, Paulo Gustavo fez sucesso nos cinemas com o longa Minha Vida em Marte, no qual trabalhou com a diretora Susana Garcia. Veio daí o convite para dirigir a sequência. “Em Minha Vida em Marte eu fiz um trabalho muito parecido com a desse filme, que é uma parceria desde o início, desde a sinopse. Eu e Paulo nos damos muito bem, a gente se respeita e se admira muito”, conta.

Streaming

No ano passado, Paulo Gustavo anunciou que a franquia que começou no teatro ia se tornar uma série no Globoplay, com quatro temporadas já confirmadas. O roteiro ainda está sendo escrito e a previsão é que as gravações se iniciem em junho de 2020.

“Eu vou adiantar para vocês que a primeira temporada começa quando Juliano e Marcelina tinham oito anos. Metade do seriado é ela casada com as crianças novas e a outra metade é ela separada. A gente vai ver a Dona Hermínia em outro lugar, num outro momento da vida dela”, Paulo Gustavo.

Com o anuncio da sequência no Globoplay, o ator acredita que o longa será o último da franquia que vai para os cinemas, mas ele prefere não bater o martelo. “Eu acho que é o último filme da franquia, mas a gente não pode dizer nunca para o futuro. Se daqui a uns cinco anos eu tiver vontade de fazer um outro filme da Dona Hermínia, com uma nova história, a gente faz”.

Confira o trailer oficial do filme Minha Mãe é uma Peça 3:

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira