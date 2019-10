‘Minha palavra não é para ninar os perversos’, diz Jovina Souza na Flica

Duas figuras importantes na literatura e no movimento negro da Bahia, os poetas Jovina Souza e Lande Onawale participaram de uma das mesas mais emocionantes da Flica na tarde deste sábado (26). Mediado pela também poeta Lívia Natália, o encontro tratou sobre diversos assuntos presentes nas trajetórias pessoais e nas produções artísticas dos dois. Resistência, empoderamento e afetos entre pessoas negras estiveram no centro do diálogo cujo tema era Sobrevivências: A Poesia Frente ao Mundo.

Durante a conversa, Jovina explicou como inicia o seu processo criativo. “Eu construo meu texto ouvindo, eu ouço corpos violentados, eu vejo corpos lutando, eu ouço meus antepassados. Essas vozes me pedem vida, me pedem registro, elas querem ser o poema e eu obedeço meus antepassados”, explicou a autora de O Amor Não Está, no qual põe em evidência sensibilidades de mulheres e homens negros.

Contente com a mediação de Lívia Natália, a autora se disse feliz com as intepretações acerca de suas obras. "Eu fico muito satisfeita quando o leitor percebe minhas tramoias, é tudo que a gente quer, essa comunicação", comentou.

"O amor é um grande manipulador da cultura, é apenas uma palavrinha de quatro letras. Eu adoro o amor, eu me divirto muito e nós temos um pacto. Ele engana todo mundo, e por isso me consola" - Jovina Souza

O fortalecimento da consciência negra foi um dos temas que permeou os assuntos da mesa, e que também está presente na obra dos dois escritores. “Se a pessoa sente que é superior ao outro por sua cor de pele, essa pessoa é prisioneira”, pontuou Lande Onawale, cujo poema mais conhecido é "Reaja à violência racial: beije sua preta em praça pública".

Para ele, o afeto é a trincheira última, pela qual o racismo não pode passar. "Dentre as coisas fundamentais que precisamos fazer, sobreviver é uma delas. Resguardar essa trincheira do afeto é uma das atividades que temos de nos empenhar, precisamos nos fortalecer afetivamente", conclamou.

Lande disse ainda que uma das formas de alcançar esse propósito é mostrando através da arte que as vivências negras são múltiplas."É preciso combater esse estereótipo que faz o policial a serviço do Estado, por exemplo, entrar na nossa rua atirando a esmo, entre crianças, nós todos. É preciso que a gente escreva, reescreva e reverbere essa comunidade para que ela faça algum efeito", defendeu.

Jovina contou quais são as histórias que são contadas por ela em seus poemas. "Minha palavra não é para ninar os covardes e os perversos. Em todo meu texto, eu chamo a força, eu quero falar com quem luta. Nós estamos perdendo, mas isso não é definitivo. Essa posição não é perpétua. Eu não digo que o opressor domina nossas mentes e espíritos. Eu convido à luta, mostro nosso valor, eu não digo que somos vítimas, estamos perdendo por falta de estratégia. Não adianta pedir clemência, ele não vai ficar emocionado. Minha letra é de identidade valorizada, e isso é algo que não abro mão nos meus textos. Eu estou sempre de pé, e chamo os meus para ficar também", afirmou.

