Minha vida transcorreu nessa cidade

Minha vida transcorreu nesta cidade.

Então, como poderia não gostar

deste ambíguo lugar,

com sua beleza e sua fealdade,

se minha vida transcorreu nesta cidade?

Minha vida transcorreu nesta cidade

que me sorriu, comoveu,

alegrou e entristeceu,

e me deu um horizonte marinho

e um céu distante e estrelado.

Então, como poderia não gostar desta cidade?

Nas praias, nos largos, nas favelas,

nas igrejas que aprecio de longe

sem me animar a entrar

para olhar os vitrais, rezar e acender velas,

minha vida transcorreu nesta cidade.

Das mulheres desejáveis às que

somente integram a paisagem,

do tropeço no calçadão

à uma recorrente solidão,

minha vida transcorreu nesta cidade.

Toda cidade é a segunda mãe da gente,

enérgica e carinhosa,

afável ou espinhosa,

que despeja filhos pelas avenidas,

de leste a oeste, de sul a norte

e os entrega à própria sorte.

Assim também é esta cidade

por onde transcorreu a minha vida.

Aos poucos a cidade vai moldando

a forma do que somos

ou do que nos tornaremos.

Nesta cidade caminhei

entre um povo estridente,

e nesta barafunda (rasa e profunda),

jamais me senti indiferente.

Devo muito à cidade

em que transcorreu a minha vida,

e ela também me deve muito

do que perdi nas ruas,

distraído e nos dias subtraídos;

nestas ruas pelas quais caminho, agora,

já com uma cálida saudade

e nas quais recolho a iluminação dessa verdade:

minha vida transcorreu nesta cidade!

Elieser Cesar é jornalista





