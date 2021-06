Miniaturas reproduzem Casas Antigas do Sertão

O universo do sertão, com sua paisagem rústica e simples, serve de inspiração para o artesão Edson Duarte criar e desenvolver suas obras em miniaturas, que retratam a arquitetura sertaneja. Apaixonado pela região da caatinga e por suas construções, muitas vezes já em ruínas, Duarte reproduz, de forma singela e detalhista, as moradias típicas da zona rural, com suas casas, currais e igrejas, detalhando em cada obra as singularidades destas edificações, ressaltando o desgaste causado pelo uso e pelo tempo.

As criações de Edson poderão ser vistas a partir deste sábado (12) numa exposição virtual permanente no site www.casasdosertaoemminiaturas.com.br. Natural de Riachão do Jacuípe, o artista apresenta símbolos e matrizes próprias da sua realidade local e regional, numa representação afetiva e memorial de um pequeno recorte da paisagem cultural que envolve a caatinga e o sertanejo. As casas antigas, o canto dos pássaros, a brisa, são elementos que permeiam e inspiram a sua produção artística.

As casas trazem uma riqueza impressionante de detalhes (Foto: Luciano Carcará/divulgação)

Utilizando papel, cola e muita terra, recolhida das ruínas encontradas no caminho, o artesão cria as miniaturas com precisão e riqueza de detalhes, o que dá muito verossimilhança às reproduções. A exposição Casas Antigas do Sertão – História em Miniaturas contará tem 27 obras inéditas. O site terá textos críticos da pesquisadora e mestra em arte, educação e cultura Sálua Cherquer. As obras ficarão permanentemente expostas e estarão à venda no próprio site. O registro fotográfico do processo de criação, a cargo do fotógrafo Luciano Carcará, estará exposto no site, disponível para a apreciação do público.

Com produção da Gabiroba Cultural, o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.