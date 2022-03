Minidoc e single marcam o retorno do grupo Sertanília

Após quase dois anos sem produzir por causa da pandemia, o grupo Sertanília se reencontra e lança o single Rosário de Luas, que narra a espera de quem aguarda, com saudade e ânsia, pelo retorno do amor que partiu. A música está disponível em todas as plataformas de streaming. A obra também conta com um minidoc (acesse aqui), que traz imagens da gravação da música, depoimentos, relatos e sentimentos dos integrantes do grupo sobre o que está proposto e de como se deu o processo criativo.

Falando sobre o amor que nasceu como que num lampejo, Rosário de Luas é de fácil identificação para quem ouve. “Para mim, pelo menos, eu ouço e me transporto para as minhas saudades", conta a cantora Aiace. A melodia da canção nasceu durante as andanças do Sertanília na divulgação do disco de estreia Ancestral (2012) e ficou sem letra. "É comum minhas melodias esperarem até que eu encontre os versos, as rimas e métrica para elas. A canção não ficou pronta a tempo para entrar no nosso segundo álbum Gratia, pois tínhamos um cronograma a seguir. Algumas partes foram registradas nas sessões de gravação do Gratia e o restante, finalizamos agora", diz Anderson Cunha, compositor e músico

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura (Prêmio Cultura na Palma da Mão/PABB) via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.