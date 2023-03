Minissérie de ficção sobre Ayrton Senna na Netflix já tem ator principal; confira

A minissérie da Netflix que vai mostrar as histórias de superação de Ayrton Senna, já tem o ator que vai interpretar o piloto, trata-se de Gabriel Leone. A obra está sendo elaborada ainda pela produtora Gullane.

De acordo com o site Splash, do UOL, a minissérie será dividia em seis episódios, que vai contar diversos momentos de Ayrton, como desencontros, superação, alegrias e tristezas do tricampeão de Fórmula 1, além das relações pessoais e diversos traços de personalidade.

Para a irmã do piloto, Viviane Senna, a família está sendo essencial para essa nova etapa da memória de Ayrton e elogiou a contratação de Leone para interpretar um dos maiores pilotos que o Brasil já teve.

"Ele tem muito potencial para transmitir com fidelidade a personalidade única do Ayrton, principalmente daquele que a gente como família conheceu, fora das pistas" disse.

Para o ator, ser chamado para viver Ayrton é bastante importante para a carreira. "Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então", frisou.