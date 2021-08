Minissérie O Tempo e o Vento estreia no Globoplay

A minissérie O Tempo e o Vento estreia nesta quinta-feira (19) no Globoplay, como homenagem a dois grandes atores que morreram na última semana: Tarcísio Meira, 84, e Paulo José, 85. Paulo José teve pneumonia e Meira foi uma das vítimas de covid-19 no Brasil. A trama, baseada na obra de Erico Verissimo, foi exibida em 1985, com autoria de Doc Comparato, direção de Paulo José e Tarcísio Meira como o protagonista Capitão Rodrigo.

A história acompanha várias gerações da família Terra Cambará. Guiada por Bibiana (Louise Cardoso/Lilian Lemmertz/Lélia Abramo), a trama faz um retrato das origens e desenvolvimento do estado, mas também focado em histórias de amores, amizades, conquistas e esperança.

Ela é dividida em quatro partes:

A primeira, chamada Sobrado, se passa em 1895, em pleno alvorecer da República, e mostra as lutas políticas na região. No sobrado onde vivem há muitos anos, os Terra Cambarás, republicanos, estão cercados pelos maragatos, adeptos da Revolta Federalista. É nesse momento que Bibiana (Lélia Abramo), alheia ao embate, resgata lembranças e histórias de seus antepassados.

A segunda parte chama-se Ana Terra e aborda temas como maternidade, solidão, fidelidade e sensibilidade. Ana Terra (Gloria Pires) é avó de Bibiana. Com a família, ela deixa São Paulo e parte para o Sul, representando a mulher que chega para construir a vida no ambiente rural. Se apaixona e engravida do índio Pedro Missioneiro (Kasé Aguiar). Rejeitada pela família, ela tem seu filho sozinha e chama-o de Pedro Terra.

Gloria Pires foi Ana Terra na segunda parte de O Tempo e o Vento (reprodução)

A fase seguinte, Um Certo Capitão Rodrigo, conta a história da formação do gaúcho no século XIX. Capitão Rodrigo (Tarcísio Meira) chega a Santa Fé sem que ninguém saiba de onde veio e nem para que. Se apaixona por Bibiana (então Louise Cardoso) e os dois se casam, mesmo contra a vontade da família Cambará. O maior objetivo de Rodrigo é alargar as fronteiras do estado e, para isso, se envolve em batalhas, como a Guerra dos Farrapos (1835 – 45). Acaba morrendo, atingido por uma bala.

A quarta parte, Teiniaguá, destaca a história dos descendentes de Capitão Rodrigo e Bibiana (agora vivida por Lilian Lemmertz). Luzia (Carla Camurati), conhecida como Teiniaguá, se envolve com o filho de Bibiana e Rodrigo, Bolívar Cambará (Daniel Dantas), um homem forte e belo, mas com personalidade fraca. Aos poucos, a jovem apresenta sinais de loucura e entra em conflito com a sogra. Quando nasce seu filho, a relação das duas fica insustentável.

Paulo José dirigiu a minissérie O Tempo e o Vento (reprodução)

Em entrevista ao Memória Globo, Tarcísio Meira contou que teve receio de aceitar o papel por achar que sua idade, 50 anos na época, não era adequada ao personagem. Uma das características marcantes do capitão era sua paixão pela música. O personagem tocava violão e adorava cantar, atividades para as quais o ator dizia não ter nenhuma habilidade. Depois de algumas conversas com os diretores da série, Tarcísio Meira aceitou o desafio e recebeu inúmeros elogios de crítica e público por seu belo trabalho.

“Eu sempre gostei muito do Erico Verissimo, era um grande admirador, li toda a obra dele e tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, visitá-lo na casa dele. Então, fiquei muito feliz com a oportunidade de fazer o Capitão Rodrigo, porque era um personagem maravilhoso, o herói brasileiro por excelência. Eu tinha um grande receio de fazer porque eu já tinha passado da idade. Mas, tudo bem, fiz e enganei. E gostei muito de ter feito. A obra ficou muito bonita, toda ela. E fez muito sucesso", declarou Meira.