Minissérie que rendeu indicação ao Emmy para Letícia Colin estreia na Globo

Após sucesso no Globoplay e a indicação de Letícia Colin ao Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz pelo papel da médica Amanda em Onde Está Meu Coração, a série chega nesta terça (31) à TV Globo, após o BBB23, quase dois anos depois de ser disponibilizada no Globoplay.

"Eu comemoro muito que a gente veja essa série na TV aberta pela urgência de a gente avançar nesse olhar pra dependência química, para política de drogas. Acho que isso a gente ainda trata de uma maneira muito preconceituosa, muito hipócrita, porque todos nós sabemos o quão livremente todas as substâncias ilegais circulam pela nossa sociedade, né?", afirma Letícia Colin em entrevista ao g1.

"E nós, eu acredito, somos seres compulsivos. Por várias coisas. Cada um vai dando uma vazão ali para essa ebulição interior que a gente tem. E nesse mundo contemporâneo mais ainda. As portas das tentações estão todas abertas", segue a atriz.

Letícia também elogiou a beleza de todo a trama, que ela denomina como um "trabalho de renascimento": "A gente vê essa mulher se reconectando com a sua própria dignidade, a sua vontade de viver. É uma jornada de renascimento dessa Amanda e dessa família, porque a adicção é uma questão que traz sofrimento a todos. Muito mais ao indivíduo, mas muito também a quem ama esse indivíduo."

Ela afirma que "Onde está meu coração" é uma série "adulta que fala sobre esse assunto [da dependência química] de uma maneira adulta": "Com respeito, com tempo, incorporando as recaídas, mostrando como são as rodas do NA [Narcóticos Anônimos], mostrando como é uma clínica, como funciona a internação compulsória, como é a internação voluntária, a diferença desses processos...".

A protagonista é uma médica que perde o controle de sua vida ao se viciar em crack. Além de Colin, o elenco conta também com Daniel Oliveira, Mariana Lima e Fábio Assunção. Direção artística de Luísa Lima.

Além de fazer um laboratório antes das gravações para conhecer centros de reabilitação e internação, a atriz também passou por hospitais e centros cirúrgicos, já que a personagem é uma cardiologista: "Tem muitos temas aí que são importantes para a gente desmistificar e dar acesso a mais gente para buscar tratamento. E para quem gosta de séries intensas e emocionantes, é um prato cheio porque é uma história de um renascimento."