Minissérie Riacho Doce chega ao catálogo do Globoplay

O Globoplay disponibiliza, em 2021, a primeira obra do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia: a minissérie ‘Riacho Doce’. Com autoria de Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn, a história é uma adaptação da obra de José Lins do Rego e conta com cenas paradisíacas no arquipélago de Fernando de Noronha. No elenco, nomes consagrados como Fernanda Montenegro, Vera Fischer, Herson Capri, Carlos Alberto Riccelli, Ana Rosa, Nelson Xavier, Beth Goulart, entre outros.



Riacho Doce é uma tranquila vila de pescadores situada no litoral do Nordeste. Respeitada líder espiritual da comunidade, Vó Manuela (Fernanda Montenegro) pretende que seu neto, Nô (Carlos Alberto Riccelli), herde seu posto e não admite que ele se apaixone. Dotada de poderes místicos, ela fecha o corpo do rapaz para o amor. Por isso, todas as mulheres que se aproximam de Nô se tornam amaldiçoadas.



Enquanto isso, o vilarejo recebe o casal sulista Eduarda (Vera Fischer) e Carlos (Herson Capri). Carlos pretende resgatar a carga de um navio afundado, o que provoca suspeita entre os moradores. Já Eduarda busca encontrar algo que lhe dê sentido à vida, em função das recentes crises existenciais pelas quais havia passado. Desafiando os poderes da autoritária avó, Nô se envolve com Eduarda, e os dois vivem um conturbado romance.