Minissérie sobre cantoras de pagode baiano será lançada na Estação da Lapa

Ampliar as vozes das mulheres vocalistas de pagode baiano é o objetivo da minissérie documental “Pagodão: A cena por elas”, que será lançado na sede da Vale do Dendê, na Estação da Lapa, em Salvador, no próximo dia 18, às 19h. Os ingressos custam R$ 10.

Os cinco episódios contam as vivências e dificuldades de cantoras em diferentes contextos no pagode. A produção é uma realização do canal de comunicação Pagode Por Elas.

No mês internacional da mulher, o protagonismo e a representatividade feminina no pagode baiano entra em pauta com as artistas Aila Menezes, Rai Ferreira, Allana Sarah, conhecida como A Dama do Pagode, Daiana Leone, vocalista da banda Swing de Mãe, e Fernanda Maia, vocalista e percussionista da banda Afrocidade, protagonistas da primeira produção audiovisual sobre cantoras de pagode baiano.

Questionada durante as gravações sobre o cenário atual da mulher no pagode, Aila pontua a hipersexualização como latente na cena baiana e, também, reflexo do machismo estrutural. Mas completa com orgulho: “Ser mulher no pagode é ser resistência, persistência, é lutar contra correnteza”.

Para Aila, que participou do The Voice Brasil (TV Globo) em 2013, “o pagode não é somente um ritmo, é uma manifestação cultural, um estilo de vida”.

A co-fundadora do Pagode Por Elas, a jornalista Joyce Melo, lembra que a participação das mulheres na cena não é nova, mas ocorria quase sempre em papéis secundários.

“As mulheres sempre estiveram presentes na cena do pagode baiano, mas sempre nos papéis coadjuvantes, como dançarinas, backing vocals e limitadas ao papel da piriguete. O descrédito e o machismo dificultou a ascensão das bandas protagonizadas por mulheres e esta minissérie surge com o objetivo de dar luz a uma nova década do pagodão, dessa vez com mais mulheres”, comentou.

Para assistir e contribuir com a produção audiovisual independente, o 1º lote de ingressos já está disponível por R$ 10. Clique aqui para garantir o ingresso.

Serviço

Evento: Lançamento da minissérie documental “Pagodão: A Cena por Elas”

Data: 18 de março (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Vale do Dendê - Estação da Lapa, Térreo, Plataforma C

Valor: R$ 10 pelo Sympla