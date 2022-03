Ministério da Saúde anuncia campanha de vacinação contra a gripe

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (13), a distribuição de 80 milhões de doses da vacina Influenza contra a gripe para a Campanha Nacional de Vacinação, a partir do dia 4 de abril.

A Pasta prevê cerca de 79,7 milhões de pessoas nos grupos considerados prioritários. A previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho.

A campanha acontecerá em duas etapas. O dia D de mobilização nacional está previsto para o dia 30 de abril.

No caso das crianças de seis meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve se considerar o esquema vacinal com a apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose.

Primeira etapa

Entre os dias 04/04 e 02/05

Idosos com 60 anos ou mais;

Trabalhadores da saúde;



Segunda etapa

Entre os dias 03/05 e 03/06

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;

Povos indígenas;

Professores;

Comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.



Vacina trivalente

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.



Já a campanha de vacinação contra o sarampo em 2022 será focada em crianças de seis meses a menores de seis anos de idade e trabalhadores da saúde.