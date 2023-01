Ministério da Saúde compra 750 mil doses da Coronavac para vacinação infantil

O Ministério da Saúde assinou um aditivo de contrato com o Instituto Butantan nesta sexta-feira (6) para comprar novas doses da CoronaVac. As vacinas serão usadas na imunização de crianças de 3 a 11 anos contra a covid-19. A informação divulgada por meio de nota neste sábado (7).

Segundo a nota, foram adquiridas 750 mil doses neste primeiro momento, mas que no total serão 2,6 milhões de doses destinadas ao público infantil. Um novo aditivo no contrato com o Butantan deverá ser assinado nos próximos dias, de acordo com o governo federal, para garantir as doses. As vacinas começarão a ser distribuídas para Estados e Distrito Federal a partir da próxima semana.

"A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível", diz a nota.

DESABASTECIMENTO DE VACINAS

A nova secretária de Vigilância e Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse nesta sexta que os estoques para o público acima de 12 anos estão em dia, mas que há desabastecimento de vacinas pediátricas contra Covid no País.

Além do Butantan, o Ministério da Saúde também negocia com a Pfizer, fabricante de vacinas para bebês e crianças de 6 meses a 4 anos e para a faixa etária de 5 a 11 anos.

Segundo Ethel, o ministério negocia com o laboratório a antecipação da entrega de 3,2 milhões de doses da Pfizer baby, que possui frasco na cor vinho e é destinada os pequenos de 6 meses a 4 anos. Os lotes devem chegar ainda em janeiro.

No caso do público de 5 a 11 anos, a secretária tenta antecipar a chegada de 4,5 milhões de doses da Pfizer pediátrica (vacina que tem frasco na cor laranja). Um dos compromissos do presidente Lula durante a campanha foi fazer com que o Brasil voltasse a ter uma alta cobertura naciona, recuperando a perda dos últimos anos.