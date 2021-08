Ministério da Saúde mantém 6,9 milhões de doses de vacinas paradas

O Brasil está com 6,9 milhões de vacinas da Pfizer e da Coronavac paradas no centro de distribuição do Ministério da Saúde, localizado ao lado do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Contudo, a pasta afirmou que 3,6 milhões serão distribuídas aos estados a partir de sexta-feira (13).

As 3,3 milhões de doses restantes estariam esperando a liberação dos órgãos reguladores.

Em resposta, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), afirmou nesta quinta (12) que não há pendências em relação à liberação de lotes de vacina para distribuição.

Em nota enviada ao jornal O Globo, o órgão afirma que realiza avaliações constantes nos lotes em questão de "horas" e aos finais de semana, e que, muitas vezes, faltam documentos como o de detalhamento do controle de temperatura da carga.

"A Agência realiza reuniões permanentes com o Ministério da Saúde e estabeleceu fluxos exclusivos e prioritários para a importação de vacinas", diz o comunicado.