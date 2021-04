Ministério do Meio Ambiente exonera de chefias do Ibama da Bahia e mais 3 estados

O Ministério do Meio Ambiente publicou, nesta sexta-feira (9), a exoneração dos superintendentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) na Bahia e em outros três estados, Amazonas, Paraíba e Tocantins.

De acordo com a publicação no Diário Oficial da União (DOU), a demissão de Rodrigo Santos Alves, da Bahia, e dos gestores do Amazonas e Paraíba foi feito a pedido. Rodrigo Santos Alves é advogado e estava no cargo do Ibama na Bahia desde o começo do governo do presidente Bolsonaro.

No Amazonas, foi demitido Rezende Guimarães Filho; na Paraíba, Arthur Martins Marques Navarro. No caso do Tocantins, onde estava Flávio Luiz de Souza Vieira, foi nomeado o sucessor: Luiz Carlos Fernandes. Nas outras três superintendências, ainda não há nomeação dos substitutos.

No caso da Paraíba a informação do DOU diz que a saída foi feita a pedido, mas em nota o ministério informou que as demissões naquele estado e no Tocantins são "trocas administrativas normais". Em relação a Bahia e Amazonas, a pasta informa que dois ex-superintendentes pediram para sair, pois assumirão outros cargos públicos.