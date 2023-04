Ministério libera vacina bivalente contra covid para maiores de 18 anos

O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (24), a ampliação da vacinação com a dose de reforço bivalente contra a covid-19 para toda a população acima de 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde nesta etapa que faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação.

Procurada, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) afirmou que ainda há estoque de vacina, mas não suficiente para todo esse público. O órgão informou que ainda não recebeu um comunicado oficial do Ministério da Saúde, mas que os municípios tem a autonomia para definirem se já irão começar.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador informou que o Ministério ainda não liberou nota técnica descrevendo a operacionalização, e que aguarda um comunicado para a aplicação ter início em Salvador.

Vacina bivalente

A orientação vale para quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode procurar as unidades de saúde.

“Eu quero conclamar a união de todos pelo nosso Movimento Nacional pela Vacinação. É um movimento do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios e toda a sociedade civil. A ciência voltou e precisamos retomar a confiança da população nas vacinas, é uma missão de todos nós”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Para a secretária da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, aumentar as coberturas vacinais contra a Covid-19 é prioridade. “A vacinação é fundamental para minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença”.

O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação para resgatar na população brasileira a confiança nas vacinas para que o Brasil volte a ser referência mundial em altas coberturas vacinais. A pasta reforça que as vacinas são seguras, eficazes e salvam milhares de vidas em todo o mundo.