Ministério Público de Minas Gerais denuncia sertanejo Eduardo Costa por estelionato

O cantor sertanejo Eduardo Costa e seu cunhado, Gustavo Caetano Silva, foram denunciados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por estelionato. O documento foi apresentado nesta segunda-feira (29) na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, no entanto, ainda não foi analisado pela Justiça.

A denúncia é referente às investigações iniciadas em 2017, quando o cantor fez a compra e venda de um imóvel em Capitólio, no Sul de Minas, em troca de uma casa, de propriedade de um casal, na Região da Pampulha, em BH, avaliada em R$ 9 milhões.

Na época, a polícia teria afirmado que o imóvel valia entre R$ 6,5 milhões e R$ 7 milhões, mas, seguindo as informações da denúncia do MPMG, o terreno foi avaliado em R$ 5,6 milhões. A diferença nos valores seria paga com uma lancha, um carro de luxo e uma moto aquática.

De acordo com as informações do G1, quando o casal tentou registrar o imóvel de Capitólio, de cerca de 4 mil metros quadrados, soube da ação civíl pública do MPF e de uma ação de reintegração de posse com pedido de demolição de construção ajuizada por Furnas Centrais Elétricas.

Já em 2018, durante o depoimento no Departamento Estadual de Investigações de Fraudes, Eduardo afirmou que a sua atitude não foi em má-fé e que o casal sabia muito bem das condições do terreno. Em contrapartida, o advogado do casal, Arnaldo Soares Alves, negou que os clientes soubessem que o imóvel era alvo de ações judiciais.

Gustavo Caetano, que além de cunhado é sócio do sertanejo, assinou o contrato como testemunha e participou das negociações. O MP-MG pediu a condenação dos dois e que eles sejam citados para acompanhar o devido processo legal.