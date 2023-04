Ministério Público identifica casos de nepotismo no município baiano de Macaúbas

O Ministério Público da Bahia (MP-Ba) identificou pelo menos oito casos de nepotismo na prefeitura de Macaúbas, no sudoeste do estado. Após os casos serem revelados, o MP-Ba solicitou que a gestão da cidade assinasse um termo de compromisso para exonerar os servidores que se enquadram na situação e a impedir a prática nos cargos públicos municipais.

Os compromissos foram firmados com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no dia 18 de abril. O documento prevê o prazo de 15 dias para que a prefeitura comprove que não há mais nepotismo. De acordo com o MP-Ba, o município informou que a situação já estava regularizada, ou pela exoneração do chefe ou pela exoneração do servidor.

A documentação comprobatória deve ser enviada até o dia 3 de maio. Ao todo, estão envolvidos quatro chefes e oito parentes deles nomeados para oito cargos na prefeitura [veja lista abaixo]. O nepotismo acontece quando os vínculos de parentesco são favorecidos nas relações de trabalho. No caso de Macaúbas, são tios, sobrinhos, companheiros e filhos de secretários e um chefe de gabinete.

Após a assinatura do TAC, a prefeitura se comprometeu a não permitir mais a contratação ou nomeação de pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes do prefeito, vice-prefeito, diretores, supervisores, chefes de departamento e outros funcionários que exerçam cargos com poder ou influência de nomeação.

A decisão vale para os parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Além disso, os próximos contratados devem assinar uma declaração afirmando que não se enquadram em situação de nepotismo. O MP-BA irá fiscalizar o cumprimento das obrigações durante um ano.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Macaúbas e aguarda retorno.



Servidores identificados em situação de nepotismo

Chefe de Gabinete - José Carlos Bomfim

Filha - Tatiane Palácio

Irmã - Marilene Moreno

Secretário de Tecnologia - Roger Pinto de Figueiredo

Irmão – Breno Pinto de Figueiredo

Tia – Sandra Figueiredo

Secretária de Assistência Social - Daniela Bastos Nogueira

Filho – João Pedro Pinto Nogueira

Tio - José Diógenes Bastos





Secretário de Transportes – João Antônio dos Santos Neto

Cônjuge – Ana Gloria Santos

Irmã - Milena Santos