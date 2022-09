Ministério Público irá apurar briga de organizadas da dupla Ba-Vi

O Ministério Público da Bahia informou que irá apurar o caso envolvendo a briga de integrantes das torcidas organizadas de Vitória e Bahia que aconteceu na tarde de domingo (4), deixando três pessoas hospitalizadas.

Segundo o MP, todas as informações, vídeos e imagens do episódio violento foram repassadas para o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), que irá avaliar as medidas cabíveis na esfera criminal.

O órgão também está acompanhando o caso na esfera cível através das promotorias. A nota oficial divulgada pelo MP na tarde desta segunda-feira (5) diz que irá "avaliar as medidas a serem adotadas para responsabilização dos dirigentes e das próprias torcidas organizadas e a garantia dos direitos dos consumidores que frequentam os eventos esportivos".

A Políca Militar também segue na investigação do caso e está à procura do dono de um veículo que foi flagrado atropelando três pessoas, todos eles integrantes da torcida Bamor, organizada do Bahia. As vítimas ainda foram agredidas com pedradas e chutes após o atropelo. Elas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital Geral do Estado.

Dois homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio após serem detidos pela polícia. Segundo nota Polícia Civil, 54 pessoas foram detidas na tarde de domingo e levadas à Central de Flagrantes. Drogas e armas brancas foram apreendidas com integrantes do grupo.