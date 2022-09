Ministério Público tenta acordo com Dado Dolabella após ator ser detido com drogas

Para que Dado Dolabella não seja responsabilizado pelo porte ilega de drogas, que foi encontrado em março deste ano com o ator, o Ministério Público ofereceu a ele um acordo de transição penal. A pessoa citada na denúncia tem o direito de receber uma proposta para que o caso não fique registrado em seu nome antes que seja protocolada.

De acordo com apurações do site Notícias da TV, o caso está registrado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás como um processo investigatório criminal. Caso o namorado de Wanessa Camargo aceite fazer o acordo, ele terá de se apresentar todo mês no fórum determinado pelo Ministério Público para cumprir com a tarefa designada.

Dado também ficará impedido de fazer um novo acordo desse tipo pelos próximos cinco anos. Caso não aceite, ele poderá fazer serviços comunitários.

No dia 21 de março, o ator foi detido com porte ilegal de drogas. Ele circulava pelas ruas de São João D'Aliança, município de Goiás, quando foi encontrado pela Polícia Militar local. Após ser liberado, Dado apoiou o uso da maconha e mandou indiretas: "Vale tanto para a medicina trazida pelos pretos da África, quanto para suas crenças religiosas. Como também falam e sempre falam da má.cumba, que de má só tem na cabeça de quem criminaliza".