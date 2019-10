Ministra chilena garante final da Libertadores em Santiago

A final da Libertadores será em Santiago. Ministra de Esportes do Chile, Cecilia Pérez garantiu, nesta quarta-feira (30), que o plano inicial para o jogo decisivo está mantido - e, de fato, Flamengo e River Plate duelarão no país, no dia 23 de novembro.

"O governo nos deu total apoio para realizar a final da Libertadores em Santiago. O futebol pode ser uma boa chance para unir", afirmou a ministra.

O Chile está passando por fortes protestos e, nesta quarta-feira (30), confirmou o cancelamento de dois encontros de chefes de Estado que ocorreriam no país nos próximos meses - o Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (APEC), nos dias 16 e 17 de novembro, e a conferência do clima da ONU, a COP-25, entre os dias 2 e 13 de dezembro.

Os dois eventos eram parte do argumento da Conmebol para manter a final da Liberta no Estádio Nacional de Santiago. Com o cancelamento de ambos, a entidade passou a cogitar trocar a sede do confronto - com o Paraguai aparecendo com alternativa, já que receberá a partida entre Colón e Independiente Del Valle, no dia 9 de novembro, pela decisão da Copa Sul-Americana. Assim, estaria pronto para abrigar o jogo entre Fla e River.

A possibilidade de se ter a final da Libertadores em dois jogos (um no Rio de Janeiro e outro na Argentina) é improvável, já que ocasionaria em uma mudança de regulamento - e há muitos contratos comerciais já envolvidos.