Ministra do Turismo deve participar do lançamento do Carnaval de Salvador

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve participar do lançamento do Carnaval de Salvador, previsto para a próxima terça-feira (7). A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis.

Segundo ele, a festa deste ano terá novidades para o circuito Osmar (Campo Grande), tradicional da festa. "As novidades serão para recuperar a força do circuito mais tradicional da cidade. A prefeitura dará atenção diferenciada este ano", adiantou.

No lançamento, a prefeitura irá detalhar ações de serviços e atrações da festa. Na terça-feira, durante coletiva de imprensa da Ambev, o prefeito antecipou algumas atrações. Ivete Sangalo fará a abertura do Carnaval de Salvador no dia 16 de fevereiro (quinta-feira), no Farol da Barra, às 16h. Antes, ele confirmou que Baiana System e Escandurras comandarão o Furdunço no dia 12 de fevereiro (domingo), enquanto Léo Santana irá capitanear o Pipoco, no dia 14 de fevereiro (terça).

Além disso, o gestor confirmou que o Carnaval será mantido nos oito bairros e nas ilhas com grandes apresentações de artistas, desde artistas-revelação até aqueles com mais experiência e maior projeção. Ele ressaltou que a expectativa é que o Carnaval gere uma movimentação econômica na cidade de R$1,8 bilhão.