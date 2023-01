Ministro Barroso categoriza ataques aos Três Poderes como 'dia de luto'

Após os ataques à Sede dos Três Poderes, protagonizados por integrantes da extrema direita brasileira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, se pronunciou contra as ações terroristas, categorizando este domingo (08), como um dia de luto para os que creem na política.

Em sua conta no Twitter, o ministro garantiu, no entanto, que "a justiça virá" para todos os envolvidos nos ataques.

"O terrorismo é a vitória do mal e do crime disfarçados de ideologia. Dia de luto para as pessoas de bem de qualquer credo político. A Justiça virá. E os Deuses da democracia protegerão as instituições e cobrirão de vergonha os criminosos que procuram destruí-la", escreveu Barroso.

A publicação foi feita em resposta a um tuíte do presidente dos Estados Unidos Joe Biden. O líder do país norte americano condenou os atentados, declarou apoio às instituições democráticas brasileiras e disse estar ansioso para continuar trabalhando com o presidente Lula.

"Condeno o atentado à democracia e à transferência pacífica do poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser prejudicada. Estou ansioso para continuar trabalhando com @LulaOficial", disse o presidente dos Estados Unidos, em tradução livre.

Além de Barroso e do presidente Norte americano Joe Biden, o ministro Alexandre de Morais também se pronunciou contra os ataques, classificando-os como desprezíveis.