Ministro compara ex-ministra a orangotango e é condenado à prisão

O ministro de Assuntos Regionais e das Autonomias do governo de extrema-direita, Roberto Calderoli, a sete meses de prisão por disparar insultos racistas contra a ex-ministra Cécile Kyenge, em 2013. Ele a comparou com um orangotango e lançou bananas à autoridade.

Segundo o jornal O Globo, o tribunal de Bergamo confirmou a condenação de Calderoli por difamação de origem racial 10 anos após o ocorrido. Na época, de declaração racista aconteceu quando o atual ministro era vice-presidente do Senado Italiano e estava participando de um comício de partido de extrema-direita La Liga.

Cécile Kyeng, que é de origem congolesa e cidadã italiana desde 1994, afirmou, em conversa ao Whashington Post, que tem sido difícil viver sofrendo ataques.

"Não é fácil. É a primeira vez que Itália tem uma ministra nascida no estrangeiro. Desde a minha nomeação recebi ataques racistas todos os dias. Não considero que seja ataques a mim, mas ao meu cargo. Quando me atacam, atacam muita gente. Querem me calar. Sou um símbolo na Itália. Um símbolo da imigração, da diversidade.", disse.

A ex-ministra é médica e política, sendo a primeira mulher negra a comandar um ministério italiano e, pouco depois, deputada do Parlamento Europeu.