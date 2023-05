O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli foi internado, nesta quarta-feira (17), após ser diagnóstico com covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do Supremo ao G1.

Conforme o comunicado, o ministro "passa bem e está sendo tratado com antiviral e sintomáticos".

O ministro está internado em um hospital de Brasília.