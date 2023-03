Minotouro fará luta beneficente em Salvador em prol do GACC

Um dos maiores nomes do MMA brasileiro, Rogério Minotouro vai voltar aos ringues de Salvador para uma luta do bem. O lutador foi desafiado para participar de um combate beneficente, que arrecadará fundos para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC).

O duelo está marcado para o dia 5 de abril, às 19h, no auditório principal do Senai Cimatec, em Piatã. O oponente do baiano será Ricardo Galvão, diretor da Quinto Energy e presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Bahia.

“A iniciativa de ajudar ao GACC me conquistou, muito bonito da parte de Galvão, que considero um amigo, mas vai ser realmente uma luta de alto nível. Estou treinando desde fevereiro e sei que ele também está. Vai ser um grande evento, uma grande luta, que vai ajudar uma instituição que faz uma grande iniciativa”, comemorou Minotouro.

Intitulado de ‘Desafio da Esperança’, o evento deve iniciar as vendas de ingressos nas plataformas digitais ainda nesta semana. Todo o valor arrecado com a venda dos ingressos e dos patrocínios serão destinados para o GACC. A associação, fundada em janeiro de 1988, apoia e assiste o tratamento de crianças e adolescentes com câncer na Bahia.

“O desafio é muito grande, é provável que eu leve uma verdadeira surra, porque o cara é um profissional do boxe, mas tudo vai valer a pena para fazer bem ao próximo. São centenas de crianças que serão ajudadas com essa ação. Estamos convocando empresas e instituições parceiras para participar dessa iniciativa, e teremos também ingressos vendidos nas plataformas digitais”, disse Galvão.

O duelo tem apoio da Quinto Energy, Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Bahia, Lide Bahia e do Business Bahia.