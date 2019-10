Mirando Tóquio-2020, Ketleyn vence 1º Grand Slam da carreira

Ketleyn Quadros agora tem um título de Grand Slams na carreira. Por ippon, a judoca levou a melhor sobre conterrânea Alexia Castilhos na decisão da categoria -63kg em Brasília, no Distrito Federal, nesta segunda-feira (7). Além de faturar o ouro, também levou 1000 pontos no ranking mundial da corrida olímpica para Tóquio (as vices ganham 700, e as terceiras colocadas, 500).

"Cada competição que você faz, você cresce. Essa medalha foi construída tanto com vitórias quanto com as derrotas. Espero que esse Grand Slam seja o primeiro de vários outros", comemorou a campeã.

Aos 32 anos, a medalhista de bronze de Pequim 2008 está na briga por uma vaga em Tóquio 2020. E Alexia, de 24 anos, é justamente a concorrente direta da veterana. Estava acima, inclusive, no ranking mundial da corrida olímpica, na 28ª colocação - contra a 31ª posição de Ketleyn. Com os 1000 pontos, a vencedora irá passar a compatriota.

Pela categoria de -73kg, o brasileiro David Lima encarou Musa Mogushkov, da Rússia, mas acabou derrotado por ippon e ficou com a prata. Antes, Juninho Bomba, Eduardo Barbosa e Marcelo Contini já tinham perdido.

Já nas categorias -81kg e -70kg, o Brasil não conseguiu representantes na final. Guilherme Schmidt, Guilherme Guimarães, Eduardo Yudy Santos e Victor Penalber (-81kg) e Ellen Santana, Luana Carvalho e Amanda Oliveira (-70kg) disputaram e caíram antes. Só Maria Portela conseguiu um pódio pela -70kg, ao sair com o bronze na luta pelo terceiro lugar.

O Brasil acumula 13 medalhas no Grand Slam de Brasília de Judô: 3 ouros (Ketleyn Quadros, Allan Kuwabara e Daniel Cargnin), 6 pratas (Alexia Castilhos, David Lima, Eric Takabatake, Gabriela Chibana e Larissa Pimenta e Ketelyn Nascimento) e 4 bronzes (Maria Portela, Eleudis Valentim, Willian Lima e Rafaela Silva).