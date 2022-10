Mirassol vence o ABC e conquista o título da Série C

O Mirassol, modelo de clube bem administrado no interior de São Paulo, pela segunda vez conquista um título nacional. Após vencer o ABC, por 2 a 0, neste sábado à tarde, sagrou-se campeão brasileiro da Série C diante de sua torcida - lotou o estádio José Maria de Campos Maia. Em 2020, o clube de 96 anos já tinha sido campeão da Série D.



O primeiro jogo, disputado em Natal (RN), terminou empatado. Portanto, quem vencesse ficaria com o título. Os dois finalistas já tinham assegurado o acesso para a Série B de 2023 ao lado de Vitória-BA e Botafogo-SP.



Dono da melhor campanha e do ataque mais positivo, com 31 gols, o Mirassol abriu o placar logo nos primeiros minutos. Após escanteio, o experiente meia Camilo cabeceou com força de cima para baixo aos três minutos e fez 1 a 0. O visitante, que tentava o bicampeonato por ter erguido a taça em 2010, sentiu o golpe e passou a errar muitos passes.



O Mirassol, melhor no jogo, marcou o segundo gol aos 45 minutos, em uma rápida troca de passes que terminou com a finalização de Vinícius Mingotti. No segundo tempo, os mandantes mantiveram o domínio das ações e souberam administrar a vantagem.



Ao final, muita festa amarela nas arquibancadas, que registrou um público de 9.265 pagantes - proporcionando uma renda de R$ 101.311,00. O grande líder do time na campanha vitoriosa foi Camilo, de 36 anos, que marcou nove vezes. O título consagrou a melhor campanha do time paulista, com 60% de aproveitamento. O Mirassol venceu 14 vezes, empatou sete e perdeu seis. O seu ataque marcou 45 gols e a defesa 28.



Na premiação esteve presente o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, que fez um breve registro da competição. "O futebol paulista segue forte. Agora vamos ter seis clubes na série B em 2023, contando também com o acesso do Botafogo. É um terço dos 20 participantes, o que confirma a soberania do nosso estado."