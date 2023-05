Mirassol x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Após ser derrotado pela primeira vez nesta edição da Série B, o Vitória volta a campo com o objetivo de mostrar que o tropeço por 3x2, no Barradão, para o Atlético Goianiense foi uma exceção na boa campanha que faz na competição. Com 100% de aproveitamento fora de casa, o Leão visita o Mirassol, nesta sexta-feira (19), com a missão de se manter no topo da tabela de classificação.

Com 15 pontos, o Vitória lidera a Série B. A equipe paulista ocupa a 7ª posição, com 10 pontos somados, e vem de triunfo por 1x0 contra o Juventude em Caxias do Sul (RS). Você confere a seguir as informações do jogo.

Transmissão:

Mirassol x Vitória terá transmissão ao vivo dos canais Premiere e SporTV. A partida começa às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Prováveis escalações:

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel; Leandro Vilela, Cristian Renato, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho e Negueba. Técnico: Mozart.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Diego Fumaça e Thiago Lopes (Gegê); Osvaldo, Welder (Tréllez) e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem:

O árbitro da partida é André Luiz Skettino Policarpo Bento. Ele terá como assistentes Leonardo Henrique Pereira e Celso Luiz da Silva (trio de Minas Gerais).

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).