Mirella, das Gêmeas Lacração, expõe incômodo dos vizinhos em condomínio de luxo

A influenciadora Mirella Santos, que faz parte da dupla Gêmeas Lacração, compartilhou nas redes sociais mostrando que anda sofrendo retaliações por parte dos vizinhos do condomínio de luxo onde mora, em Recife.

A famosa desabafou nesta segunda-feira (22) falando que os condôminos estão incomodados com a presença dela, porque Mirella não tem um trabalho diário, e sim, vive de "farra" na piscina do prédio.

"Povo me olha assim 'ela é desleixadinha'. Ai, quer me diminuir porque eu moro aqui igual a eles. Talvez meu saldo seja maior. Não me humilhe, não. Só to aqui do meu jeito simplesinha, mas eu tenho [dinheiro] para morar aqui", disse nos stories do Instagram.

Ela ainda revelou que outros vizinhos que gostam dela revelaram que alguns moradores ficam reclamando que precisam trabalhar, enquanto Mirella passa o dia inteiro nas dependências do prédio.

"Todo dia vem um ou outro me dizer: 'Olha menina, é um recalque com o seu nome. Dizem que você não trabalha, só vive em piscina enquanto eles trabalham para morar aqui'", contou.