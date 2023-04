Miss é expulsa do concurso após brigar na rua: 'Desci o pau'

Uma miss foi expulsa do concurso após ser flagrada em uma briga de rua com outra mulher na cidade de Iúna, na região sul do Espírito Santo. Thayssa Florindo, de 20 anos, foi eleita pelo município e iria disputar o título de Miss Universo Espírito Santo em maio.

No entanto, com a grande exposição, a jovem estudante de Direito foi desclassificada pela organização do evento. Em conversa ao g1, ela informou que a briga começou após a outra mulher jogar um copo de bebida nela durante uma festa.

"Eu não estava bêbada na hora, porém, eu estava com muita raiva por ver toda a situação que tinha sido armada por conta dela ter ciúme de um ex-namorado dela. Eu fui desclassificada pela fala que fiz no final do vídeo, falando que tinha que bater mesmo. Porém, me sinto normal [...]. Eu continuo seguindo a minha vida normalmente", explicou.

A coordenação do concurso explica que existe uma cláusula que qualquer candidata que se envolva em situações onde incentivem a violência, perde a classificação. Charles Souza, coordenador do concurso, lamentou a desclassificação a miss e ressaltou que a jovem era uma boa moça.

"É uma pena isso ter acontecido. Lamento muito, mas é preciso seguir conforme o regulamento e também, como pessoa, repudio qualquer situação que estimule a violência. Como candidata, ela [a Thayssa], sempre se mostrou muito doce e solícita com o concurso, não tenho nenhuma reclamação dela no cotidiano", disse.