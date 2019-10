Miss que riu de entregador perde título e se desculpas: 'Foi brincadeira'

A modelo Bruna Figueiredo, 21 anos, perdeu o título de miss da cidade mato-grossense Campo Novo do Perecis em 2019 após rir de um entregador de comida que estava de bicicleta pelas ruas de Cuiabá. A modelo publicou uma nota neste sábado (26) para se desculpar com o rapaz.

Na mensagem, Bruna diz ainda que estão "usando de má-fe" pelo fato de atualmente ser conhecida pelo mérito que obtive com o concurso Miss Mato Grosso".

"Eu lamento profundamente pelo fato, apesar de jamais haver maldade em meu coração quanto ao que postei, sei que a interpretação é individual, e respeitando e entendendo isto, de ter me expressado de mal forma, pois não foi minha intenção debochar ou zombar com o rapaz, seu meio de transporte, ou do emprego que exerce", escreveu a jovem em uma rede social.

O pedido de desculpas acontece após a organização divulgar nota nesta sexta (25) anunciando a perda do título. "Bruna feriu os princípios que regem o concurso e a função que uma representante precisa exercer durante o período em que assumiu o compromisso de ser miss", diz a nota da Organização do Miss Mato Grosso 2019.

O vídeo foi feito na noite de quarta-feira (23), e publicado no Instagram da própria modelo. Ao ser compartilhado no Twitter, o vídeo atingiu mais de 200 mil visualizações.

"Eu não acredito. Está ruim para mim, está ruim para você, está ruim até para o Uber Eats. Olha isso daqui. Não é desmerecendo o trabalho do menino, mas é ai que você vê o porque sua comida chega atrasada. A pessoa além de estar de bicicleta, esta na marcha lenta, não está conseguindo subir a ladeira", diz a jovem no vídeo. Assista.





Ao ser questionada por um seguidor, a modelo disse que já pediu desculpas e que situação foi mal interpretada. Desde que o vídeo começou a viralizar, a modelo teria ganho mais de dois mil seguidores no seu perfil do Instagram.

Foto: Reprodução

NOTA DE ESCLARECIMENTO E PEDIDO DE DESCULPAS

Primeiramente venho respeitosamente me redimir diante do ocorrido, e estou à disposição em me posicionar a respeito do fato, desatando uma grande polêmica nas redes sociais, para ambos os lados.

Me chamo Bruna Figueiredo, tenho 21 anos, sou acadêmica, curso o 6° semestre de fisioterapia, e atualmente resido na cidade de Cuiabá, para fins de estudo do nível superior, onde tenho ajuda financeira de meus pais.

Participei de um concurso de Miss Mato Grosso 2019, representando o município de Campo Novo de Parecis, a cidade da qual eu passei a maior parte da minha vida e admiro muito. Depois deste título, a qual batalhei muito para alcançar, continuei minha trabalha pra conquistar meu espaço, e estava em um caminho muito produtivo, graças a Deus.

No dia 24/10/2019 (dia do vídeo) como costumeiro, postei vários stories, no qual um deles eu estava passando por um local e observei um rapaz de bicicleta (da empresa Uber Eats) pedalando lentamente, tive a infelicidade de fazer um vídeo falando sobre a lentidão e sobre a demora nas entregas de Uber.

Fato é que, após a repercussão do caso, pesquisei sobre a empresa Uber Eats, que até então eu não sabia do que se tratava, entendi que é um sistema novo de entregas, no qual se pode fazer a pé, de bicicleta, enfim, são entregas a lugares próximos dos restaurantes e que tem funcionado muito bem desde que o sistema foi lançado.

Só que, imaturamente, eu fiz uma brincadeira pela demora com que às vezes a empresa Uber costuma realizar as entregas (devido ao trânsito e afins). Aquela brincadeira que em um minuto de desliza fazemos (sim, todos fazemos) e que infelizmente tem um peso atormentador.

De todas as injúrias que venho recebendo, o que me fere é que eu lutei muito para que conhecessem a minha história, família muito humilde, que assim como o rapaz do qual fiz a brincadeira, diversas vezes percorri a pé e de bicicleta, pedindo trabalho, patrocínio, ajuda, recebendo a porta na cara diversas vezes, e quando algumas portas se abriram eu não me esqueci de ninguém que me ajudou e tentei fazer por quem precisava o que eu podia, dando muitas vezes o pouco que eu tinha, mas isso, infelizmente, ninguém compartilhou, ninguém postou.

Por isso não gera polêmicas, críticas, seguidores, comentarias, não vira notícia não dá ibope, pois é isso que circula em extrema velocidade.

Eu lamento profundamente pelo fato, apesar de jamais haver maldade em meu coração quanto ao que postei, sei que a interpretação é individual, e respeitando e entendendo isto, de ter me expressado de mal forma, pois não foi minha intenção debochar ou zombar com o rapaz, seu meio de transporte, ou do emprego que exerce.

Como as mídias relatam e afirmam, acredito que estão usando de má-fé pelo fato de atualmente ser conhecida pelo mérito que obtive com o concurso Miss Mato Grosso, desde então, não mais aquela Bruna, filha de fulano de tal, criei uma identidade e imagem pública, por representar um município, e infelizmente isso acarreta muito mais responsabilidades, mas sou humana capaz de cometer falhas, e tenho uma vida normal, com deveres e obrigações, como todos.

Mas infelizmente vivemos em uma sociedade completamente preconceituosa, onde julgar, difamar, criar outras versões de fato é bem mais fácil, porque sabemos que essas coisas de rede social são um prato cheio para semear ódio, e que não importa quanto certo tenha feito até aqui, porque um único erro é o que define a base para opinião alheia.

Peço minhas sinceras desculpas. Principalmente ao rapaz que não tenho conhecimento e que foi o protagonista desde transtorno, agradeço de todo coração à Deus e a minha família, e a todos que estiveram ao meu lado, apoiando, que conhece minha índole, e a todos que tiveram algum envolvimento de forma direta ou indireta de todo esse triste desfecho.

Mediante a situação a qual estou vivendo, foi um aprendizado e está sendo, para eu me tornar uma pessoa ainda melhor. Minhas redes sociais estão desativadas temporariamente devido ao meo aborrecimento da minha integridade, desde então alguns fakes foram criados.

Desde já agradeço a compreensão de todos. Att. Bruna Figueiredo.

***

A organização responsável pelo Concurso Miss Mato Grosso 2019 informa que decidiu em retirar o título de Miss Campo Novo do Parecis 2019, de Bruna Figueiredo.

Bruna feriu os princípios que regem o concurso e a função que uma representante precisa exercer durante o período em que assumiu o compromisso de ser miss. Ainda na segunda-feira (28), Bruna Figueiredo será notificada da decisão.

A organização repudia qualquer atitude discriminatória ou que deprecie outro ser humano. Tal conduta não é condizente com a função assumida ao conquistar a coroa que ela representa.

Lamentamos o ocorrido e reiteramos nosso compromisso, seriedade e respeito que o Concurso Miss Mato Grosso tem com a sociedade mato-grossense.

Warner Willon e Nadeska Calmon

Organização Miss Mato Grosso 2019