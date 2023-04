Miss se envolve em briga de rua e é expulsa de concurso: 'Desci o pau'

A estudante de Direito Thayssa Florindo, de 20 anos, eleita miss pela cidade de Iúna, no Espírito Santo, foi expulsa do concurso após se envolver em uma briga com outra mulher e o vídeo viralizar nas redes sociais.

Thayssa disputaria o título de Miss Universo Espírito Santo no dia 12 de maio, mas foi desclassificada pela organização do evento.

Após supostamente brigar com outra mulher, a miss diz, no vídeo, que agrediu e agrediria novamente a outra jovem.

"Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capet*"

Em entrevista para o g1, Thayssa confirmou a briga e disse que a outra mulher envolvida na confusão jogou um copo de bebida em cima dela.

"Eu não estava bêbada na hora, porém, eu estava com muita raiva por ver toda a situação que tinha sido armada por conta de ela ter ciúme de um ex-namorado dela", disse ao g1.

Sobre a desclassificação, ela disse que seguiu vida, e continua fazendo faculdade, que é o seu real objetivo de vida.