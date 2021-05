Missa de 7º dia de Paulo Gustavo será no Cristo; Multishow transmite

A Missa de Sétimo Dia do ator e humorista Paulo Gustavo será nesta terça-feira (11), às 18h30, no Santuário do Cristo Redentor, no Rio, restrita à família e amigos próximos. O canal Multishow vai transmitir a cerimônia e mesmo quem não é assinante poderá assistir no Globoplay, que na ocasião estará com sinal aberto.

A missa será celebrada pelo reitor do santuário, Padre Omar. A celebração seguirá as normas internacionais contra o coronavírus e as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária.

Paulo morreu na última terça-feira (4), aos 42 anos, vítima de Covid. Criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema, ele estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O corpo do ator foi cremado na última quinta (6).

Em entrevista ao Fantástico deste domingo (9), a família de Paulo Gustavo contou como foram os últimos instantes da vida do artista. Segundo a mãe de Paulo, Dona Déa Lúcia, o ator, diretor e comediante morreu durante a Oração de São Francisco — que ele gostava de ouvir cantada desde criança.

O ator Paulo Gustavo e a mãe Déa Lúcia (reprodução Instagram)

"A gente foi chamada no hospital porque ele teve morte cerebral. Nós quatro, [o pai] Júlio, eu e [a madrasta] Penha, ficamos ali. [A irmã] Juliana numa mão, na mãozinha dele, eu na outra, o [marido] Thales no pé e o Julio fazendo carinho na cabeça. Eu chamei: Penha, segura aqui comigo porque você também participou da vida dele", lembrou Déa.

"Aí cantamos a oração de São Francisco porque ele sempre pedia, desde pequeno, pra eu cantar a Oração de São Francisco", diz Déa.

"A frequência foi caindo até ficar piscando igual... e parou... durante a oração", completou Júlio. "Foi uma despedida bonita", acrescentou Déa.