Missa de Páscoa faz famílias passarem adiante votos de fé

Qual a importância da fé? E qual a importância do coletivo para a fé e sua sobrevivência? Gilberto Gil escreveu e cantou que anda junto com ela porque não costuma faiá. Essa infalibilidade tem como um de seus principais alicerces uma instituição social tão conhecida quanto polêmica: a família.

Neste domingo, a Catedral Basílica, no Pelourinho, recebeu a Santa Missa de Páscoa, celebrada pelo arcebispo de São Salvador e Primaz do Brasil, dom Sergio da Rocha. Um dos destaques foi a presença de diversos grupos familiares no sacrossanto evento da Igreja Católica.

Desde as habituais e atentas senhorinhas às entediadas, porém silenciosas e respeitosas, crianças, foi possível perceber diversos núcleos familiares no templo que vivia um momento especial na primeira missa de Páscoa desde a pandemia provocada pelo coronavírus, em 2020.

Esse detalhe foi decisivo para que a professora Márcia Soares, 43, arrastasse as três filhas, mãe e o marido para a missa. Engana-se, no entanto, quem imaginar que a educadora é daquelas católicas fervorosas.

“Muito pelo contrário”, conta, sorrindo, antes de continuar: “Sou batizada, mas frequento muito pouco. Durante a pandemia, em meio a tanto medo de deixar ou perder algum dos meus familiares, pedi muito a Deus por proteção e saúde. Infelizmente, perdemos pessoas queridas, mas Ele nos deu a graça de continuarmos juntos e vivos. Senti a obrigação de vir agradecer.”

Missa de Páscoa (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

A data escolhida pra o agradecimento foi proposital. O domingo de Páscoa marca a ressurreição de Cristo após a sua morte na Cruz. Dom Sergio diz que a mensagem é simbólica e comunica com o momento de reabertura, mas alerta que os ensinamentos deixados - tanto pela pandemia quanto pela morte de Cristo - não podem ser esquecidos.

O turista capixaba Paulo Oliveira, 33, vestia bermuda, chinelo e camisa de Shiva enquanto falava um pouco sobre a arquitetura da Basílica e seu acabamento em ouro para o filho Lucas, 8 anos.

Já o baiano Mauro Santos, 36, caprichou nas roupas da pequena Rita, 3, e de Rafael, 9, para a primeira vez dos dois na Igreja. Morador do bairro de Periperi, ele buscou os dois sobrinhos com o irmão para um dia turístico no Centro Histórico, mas começando pela fé.

“Antes de tudo, agradecer e pedir para que tudo corra bem no passeio”, contou, antes de ser interrompido por Rafa, que revelou estar a caminho de sua primeira eucaristia após catequese.

Durante a Missa, Dom Sergio afirmou que a Páscoa simboliza alegria, esperança e paz. " Alegria da ressurreição de Jesus, que é o motivo de nossa esperança. Ele venceu a própria morte, a violência, o mal, o pecado. E nós participamos da vitória de Cristo. Quem crê em Jesus acredita que com ele e por causa dele alcançará a vitória sobre o mal. A Páscoa não é para ser apenas celebrada, é para ser vivida. A palavra significa passagem, da morte para a vida, do ódio para o amor, do pecado para a graça. Portanto, acontece na vida de quem celebra", afirmou.

Ele finalizou fazendo um alerta: "O símbolo da Páscoa quer expressar a vitória da vida sobre todo o mal. Os ovos de Páscoa, outros símbolos não podem se tornar mais importantes do que o símbolo maior e verdadeiro que é o próprio senhor Jesus ressuscitado".