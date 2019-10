Missa na Fonte Nova celebra canonização de Irmã Dulce; assista ao vivo

Este domingo é o grande dia de celebrar a canonização de Irmã Dulce. Uma celebração especial acontece na Arena Fonte Nova, a partir das 15h. Os portões foram abertos ao público ao meio dia, mas teve gente que quis chegar bem cedo para escolher o lugar. Quem não conseguiu ingresso, pode assistir à transmissão online da festa:

Programação

A programação começa com shows curtinhos de seis bandas católicas. O destaque será o espetáculo “Império de Amor”, que levará 700 atores ao palco, sendo 482 crianças e adolescentes, e terá ainda as participações ilustres dos cantores Saulo, Margareth Menezes, Waldonys, Tuca Fernandes e o padre Antônio Maria.

A peça será encenada a partir das 15h e conta também com idosos, moradores e pacientes das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Das 16h20 às 19h, haverá missa e procissões. A missa principal será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Neste intervalo de celebrações, a continuidade da programação cultural e religiosa será marcada pelas vozes dos artistas Adelmário Coelho, Targino Gondim e do tenor Thiago Arancam, que cantarão, nas entradas das imagens de Santo Antônio, Nossa Senhora e do Senhor do Bonfim.

Itens proibidos

Para garantir a segurança, alguns objetos serão proibidos no interior do estádio. O público será submetido a inspeções e revistas corporais. Confira o que não pode ser levado:

- Vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem contendo bebidas ou refrigerantes de qualquer natureza que, direta ou indiretamente possam provocar ferimentos;

- Objetos de vidro, plástico ou metal como perfumes e cosméticos;

- Substâncias tóxicas;

- Fogos de artifício e de estampido;

- Inflamáveis em geral;

- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo;

- Hastes de selfie;

- Guarda-chuvas de qualquer tamanho;

- Papel em rolo, jornais, revistas, bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Alimentos: apenas permitidos alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas. Frutas, apenas cortadas;

- Máquinas fotográficas profissionais com lentes intercambiáveis e filmadoras;

- Roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar e causar lesões.

Veja como chegar



1 - Acesso Sul - pulseira roxa

Carro: Estacionamento N1, N2 e N3 – acesso restrito – compra (vagas limitadas) antecipada junto a Estapar

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora

Táxi: Desembarcar o mais próximo do Dique do Tororó

Acesso: Dique do Tororó



2 - Acesso Sul - pulseira laranja

Carro: Estacionamento EDG - acesso pelo Vale de Nazaré, e segue a pé para o Dique do Tororó

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora

Táxi: Desembarcar o mais próximo do Dique do Tororó

Acesso: Dique do Tororó

3 - Acesso Norte (Ladeira Fonte das Pedras) – pulseira amarela e cinza

Carro: Estacionamento EDG – acesso pelo Vale de Nazaré

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar o mais próximo.

Acesso: Portão da ladeira da Fonte das Pedras



4 - Acesso Oeste – pulseira branca

Carro: Estacionamento no Desterro ou Jardim Baiano

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar no Campo da Pólvora



5 - Acesso Oeste 2 (Camarote) – pulseira vermelha

Carro: Estacionamento n2 (portão leste 1)

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora. (300m de distância da Arena).

Ônibus e Táxi: Desembarcar no Campo da Pólvora



6 - Acesso Super Norte – pulseira azul

Carro: Estacionamento EDG (acesso pelo Vale de Nazaré), Desterro ou Jardim Baiano

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar no Campo da Pólvora

Acesso: Próximo à estátua de Pelé



7 - Acesso EDG – pulseira verde

Carro: Estacionamento EDG (acesso pelo Vale de Nazaré)

Metrô: Desembarque na Estação do Campo da Pólvora (300 metros da Arena)

Ônibus e Táxi: Desembarcar o mais próximo da ladeira da Fonte das Pedras.

Acesso: Pelo portão do Estacionamento EDG