Missa na Igreja do Bonfim marca início da campanha de Jerônimo Rodrigues

O candidato à sucessão estadual na Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) deu início a campanha eleitoral com uma missa na Igreja do Bonfim, em Salvador, na manhã desta terça-feira (16).

Jerônimo Rodrigues esteve acompanhado do vereador de Salvador, Geraldo Jr.(MDB), que disputa a vice-governadoria, do candidato a reeleição para o Senado, Otto Alencar (PSD), além de nomes da coligação que disputam vagas no Legislativo estadual e federal.

Em entrevista coletiva, afirmou que a escolha do local é uma forma de agradecimento pela pré-campanha e, ao mesmo tempo, um pedido de bênçãos para a caminha que inicia hoje. Questionado sobre uma eventual vitória, o candidato cuidar da Bahia.

A agenda do candidato neste primeiro dia de campanha prevê ainda a gravação de programas eleitorais, entrevistas e encontro com prefeitos e lideranças.