Missão: melhorar o ambiente de negócios

Após investimentos para digitalizar os serviços oferecidos nos últimos anos, o Sebrae Bahia deve se voltar mais para a busca de um melhor ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas do estado. Mesmo reconhecendo que há muito a melhorar neste sentido, o superintendente do Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa na Bahia, Jorge Khoury, que foi empossado ontem para um novo mandato, indicou as prioridades: desburocratizar e reduzir gastos com taxas.

Khoury destacou a necessidade de conscientizar o Poder Público quanto à importância de diminuir as cobranças e simplificar a legislação para os pequenos negócios. “A gente está com um foco muito grande para o ambiente de negócios, ajudando as empresas a encontrar o melhor enquadramento legal, oferecendo sugestões de melhorias para as legislações municipais e estaduais e assessorando o empresário com capacitação”, explicou durante entrevista na cerimônia de posse, no Cerimonial Rainha Leonor.

“Precisamos ter um mecanismo mais leve, oportuno para que o pequeno trabalhe, atenda as suas obrigações junto ao Poder Público, mas com condições de cumprir a sua missão, que é de gerar empregos, renda e fazer crescer a economia”, destacou.

Segundo o superintendente, o processo de interiorização dos serviços oferecidos na Bahia deve se acentuar ainda mais nos próximos anos. “A Bahia é um estado enorme, mas temos focos diferenciados, de acordo com as necessidades regionais. Temos um estado que é um país, então precisamos ter um mapeamento territorial para evidenciar as tendências de cada parte do estado”, avalia. Ele diz que as 10 gerências regionais do serviço são fundamentais para alcançar estes objetivos.

Para o superintendente, os últimos quatro anos foi bastante positivos para o Sebrae Bahia. “A gente teve uma pandemia que nos fez acelerar a questão digital, nos permitindo ter agora o que imaginávamos alcançar em dez anos. Foi um avanço muito grande”, analisa.

Ele lembrou que os primeiros 50 anos de história do Sebrae foram muito focados na viabilização de negócios, com um olhar voltado para dentro das empresas. Agora, defende, é importante olhar também para o lado de fora, buscando melhorar o ambiente de negócios. “Se é uma questão importante para as empresas grandes, imagina para as pequenas. Tem muita coisa que pode ser aprimorada”, acredita.

O novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Bahia, Humberto Miranda, que também é presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia (FAEB), lembrou que a entidade é marcada pela pluralidade, reunindo representantes de todo o setor produtivo e representantes de governos. “A gente espera um ambiente para discutir as oportunidades para gerar empregos e renda no estado. Vamos fortalecer a economia da nossa Bahia através dos microempreendedores, que são os grande geradores de empregos, principalmente nas pequenas cidades”, lembrou.

“O nosso grande desafio é o de reunir todas as instâncias de governo, federal, estadual e principalmente os municípios. Nós temos que interiorizar cada vez mais as ações do Sebrae e atender um número de micro e pequenas empresas maior”, aponta. Ele lembrou que a pandemia fez a informalidade crescer bastante nos últimos anos. “Muita gente caminhou para empreender e grande parte dessas pessoas está fazendo isso informalmente. O Sebrae pode ajudá-las a se inserir de maneira qualificada no mundo dos negócios, dando retorno para o microempresário e gerando emprego e renda”, aponta.

Representante da Agricultura, Miranda lembrou que o Sebrae cumpre um importante papel no meio, atendendo micro e pequenos produtores rurais. “Nos pequenos municípios, a agropecuária é geradora de renda e fixadora das pessoas no campo”, destacou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, Mila Paes, destacou a importância da parceria entre o Sebrae e o Município. “Dentro do nosso programa para fortalecer as micro e pequenas empresas, temos o Sebrae como o nosso principal parceiro”, disse. Ela lembrou que as ações relacionadas à Economia Criativa e transformação econômica para micro e pequenas empresas são algumas das que contam com o apoio do Sebrae. Segundo ela, estão sendo investidos R$ 20 milhões para a capacitação de 6,4 mil empresas de Salvador. “O Sebrae e a Prefeitura de Salvador já têm uma história de bons resultados juntos”, resumiu.

“O Sebrae é o principal parceiro das secretarias de Ciência e Tecnologia (Secti), Desenvolvimento Econômico (SDE) e Turismo (Setur), pela capilaridade que tem”, destacou o secretário da Secti, André Joazeiro, que representou o governador Jerônimo Rodrigues.

O presidente do Sebrae Nacional, Carlos Merlens, defendeu a importância da complementariedade, que caracteriza a gestão do órgão. “A Indústria, o Comércio e a Agricultura fazem um trabalho formidável com os seus sistemas S e o que o Sebrae faz é complementar isso, olhando para as micro e pequenas empresas”, destacou. “A diferença que o Sebrae faz é a de ser servidor”.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba), Kelsor Fernandes, lembrou a importância da parceria com o Sebrae para o setor. “Estamos falando de um parceiro de longas datas, que faz um trabalho de capacitação, junto com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), além de ajudar o pequeno empresário a ter acesso para uma série de informações trabalhistas e tributárias”, aponta.

Josair Bastos, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), elogiou o trabalho desenvolvido pelo Sebrae na Bahia nos últimos anos. “Temos uma diretoria, liderada por Jorge Khoury, muito voltada para atender os micro e pequenos empresários”, destacou. Bastos acredita que o esforço para interiorizar as ações do órgão devem ser mantido e, se possível ampliado nos próximos anos.

“Promover empreendedorismo foi a bandeira que nos orientou, sobretudo durante a pandemia”, disse o empresário Carlos Andrade, que deixou ontem a presidência do CDE.

Para compor a Diretoria Executiva, foram reeleitos o diretor superintendente Jorge Khoury e o diretor técnico Franklin Santos. O economista Vitor Lopes foi eleito diretor de Administração e Finanças.

“As micro e pequenas empresas possuem um papel muito significativo no desenvolvimento econômico e social, nós temos um desafio importante de modernizar a atuação do Sebrae no estado para atender cada vez mais estas empresas”, acredita Vitor Lopes. “Quando alguém empreende por necessidade, algo comum na conjuntura econômica atual, aí se torna mais necessário o nosso trabalho, ajudando a qualificar para que tenham sucesso”.

Ele lembra que o ano de 2023 deve ser desafiador, de “arrumação da economia”.

Franklin Santos lembra que o empresário nem sempre está preparado para as barreiras que encontra ao empreender. “Nossa missão é tornar este caminho mais fácil e menos tortuoso”, explicou.