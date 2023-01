Mistério: cidade de 7 mil habitantes 'caça' ganhadores da Mega da Virada

Um bolão com nove cotas foi um dos grandes sortudos no sorteio de R$ 541,9 milhões da Mega da Virada, no dia 31 de dezembro de 2021. A aposta foi feita na cidade de São José da Bela Vista, município de apenas 7,6 mil habitantes, localizada no interior de São Paulo. Os moradores tentam descobrir quem são os novos milionários. Sete das nove cotas já foram sacadas até ontem (4), segundo a Caixa Econômica.

Na pequena cidade, a suspeita é de que haja vencedores em um supermercado e na sede da prefeitura local. Cada cota levou o equivalente a R$ 12 milhões. A caixa informou que o bilhete sorteado foi uma aposta simples.

No total, cinco apostas dividiram o prêmio. Além de São José da Bela Vista, os demais bilhetes foram registrados em Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e pela internet. As seis dezenas sorteadas foram 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

O prêmio pago em 2022 foi o maior da história já pago pela Caixa Econômica Federal na virada do ano.

Além do prêmio principal, na segunda faixa de premiação, acerto de cinco números, 2.485 apostadores vão levar R$ 45.438,78 cada, e os 183.921 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 877,04 cada.

Os ganhadores, porém, precisam estar atentos ao prazo de solicitação para não perderem o prêmio. Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.